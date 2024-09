Parabiago picchia la moglie incinta | arrestato 32enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Legnano (Milano), 23 settembre 2024 - Ha aggredito lain stato di gravidanza dinanzi al figlio, un minore di soli due anni, e procurato alla donna alcune lesioni. I militari della Sezione Radiomobile di Legnano, giunti sul posto, lo hannoper lesioni aggravate. L’episodio ha avuto come teatro, intorno alle 3.30 di ieri mattina, un’abitazione didove i carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto raccolta dal 112. Arrivati sul luogo i militari hanno appurato che l’uomo, undi nazionalità peruviana regolarmente residente a, poco prima per futili motivi aveva aggredito la, in stato di gravidanza al quarto mese, dinanzi al figlio minore di soli due anni, procurando alla donna anche alcune lesioni.