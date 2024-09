Papa Francesco ha l’influenza | in dubbio i viaggi in Belgio e Lussemburgo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 23 settembre 2024)è influenzato. Ma si tratta di uno stato di indisposizione lieve. Lo riferisce la sala stampa vaticana attraverso questo comunicato: "A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto ilo dei prossimi giorni, le udienzeli previste per la giornata odierna sono annullate" L'articoloha: ininproviene da Firenze Post.