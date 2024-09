Papa Francesco annulla tutti gli inpegni | cosa succede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) A causa di un lieve stato influenzale,hato le udienze previste per oggi, come comunicato dalla Sala Stampa Vaticana. Tale decisione è stata presa per precauzione in vista del suo imminente viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio, che si terrà dal 26 al 29 settembre. Negli ultimi mesi, la salute del Pontefice ha suscitato varie preoccupazioni. All’età di 87 anni,ha affrontato numerosi problemi fisici, tra cui un intervento di laparotomia addominale nel giugno 2023, volto a riparare una parete intestinale compromessa. Questo è stato il terzo intervento significativo, dopo quello del 2021 per una stenosi diverticolare al colon. Il Pontefice soffre anche di difficoltà respiratorie, legate a una rimozione del lobo superiore del polmone destro subita da giovane, in seguito a una grave polmonite.