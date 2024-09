Onu | Meloni all' Unga ma il 25 già a Roma in videocall a evento Biden-Zelensky

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) New York, 23 set. (Adnkronos) - La voce dell'Italia sulla guerra in Ucraina, sul conflitto in Medio Oriente, sulla riforma dell'Onu, sulla lotta alla criminalità internazionale, sull'emergenza migranti e sulle tante sfide all'orizzonte, non da ultima l'intelligenza artificiale. Muove da questi temi l'intervento che la premier Giorgiaterrà all'Assemblea generale dell'Onu martedì sera, quando in Italia sarà tarda notte, un discorso a cui ieri ha lavorato per l'intera giornata, chiusa nel suo albergo nel cuore di Manhattan intenta a scrivere, limare. Martedì sera, subito dopo essere intervenuta nell'imponente sala oro del Palazzo di vetro, la presidente del Consiglio salirà sul volo di Stato per far rientro a, anticipando di un giorno il ritorno rispetto al programma originario che la vedeva a New York fino al 25.