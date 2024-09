Omicidio Lidia Macchi | a Stefano Binda 212mila euro per ingiusta detenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Varese – La Corte d'Appello di Milano ha confermato che, che fu assolto in via definitiva dall'accusa di avere ucciso nel 1987 a Cittiglio, nel Varesotto,, studentessa di 21 anni e sua ex compagna di liceo, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, come “riparazione per l'” per essere stato per tre anni e mezzo in carcere, tra il 2016 e il 2019. Indennizzo che è stato quantificato in circa. I giudici milanesi - dopo che una precedente sentenza, sempre della Corte d'Appello, di risarcimento da circa 300milaera stata annullata con rinvio dalla Cassazione - hanno ora abbassato la cifra di un terzo circa rispetto alla prima decisione. La Corte, infatti, ha attribuito auna “colpa lieve” nella sua condotta processuale.