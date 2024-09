Omicidio Cecchettin Turetta a processo | non c’è alla prima udienza Presente papà Giulia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 settembre 2024) Oggi - a quasi un anno dal femminicidio di- è in corso ladela Filippo, in corte d'Assise, all'interno della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma a Venezia. Il 22enne, reo confesso dell'della ex fidanzata avvenuto l'11 novembre 2023 a Fossò, non èin aula, così come i suoi genitori. "Mi attiverò affinchévenga in aula per rispondere ai giudici. Certo, non oggi, ma quando sarà il momento", ha detto l'avvocato del giovane, Giovanni Caruso.invece Ginodella vittima. Entrando in aula, l'uomo non ha voluto parlare con i giornalisti: "È prematuro", ha detto. A presiedere la Corte il giudice Stefano Manduzio. Nel dibattimento è previsto un solo testimone per la difesa: l'anatomopatologa Monica Cucci, che prese parte all'autopsia della ragazza.