Nizza-Real Sociedad Europa League 25-09-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Esordio europeo per i Txuri-urdin

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 23 settembre 2024) Imanol sta vivendo probabilmente il momento più difficile della sua gestione: lanon riesce a ingranare, è in grave ritardo in Liga e l’unica vittoria finora ottenuta rimane quella del Cornellà contro l’Espanyol. Tanti rimpianti anche per la gara di sabato pomeriggio al Josè Zorrilla: i baschi non sono andati oltre lo 0-0 InfoBetting: Scommesse Sportive e