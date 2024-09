Nasce We Will Work – Il lavoro di domani il nuovo podcast di QN-Quotidiano Nazionale in collaborazione con i Cavalieri del Lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Come cambierà nel prossimo decennio il mondo delin Italia? E come è già cambiato? Abbiamo provato a capirlo chiedendo l’aiuto di alcuni tra i protagonisti principali di questo mondo: idel. Quelle imprenditrici e quegli imprenditori che giorno dopo giorno, nell’arco di una vita, e spesso partendo da zero, hanno dato volto, braccia e mani al primo dettato costituzionale: “L’Italia è una Repubblica fondata sul”. Insigniti di questa grande onorificenza dalle mani del Presidente della Repubblica, idelsaranno i protagonisti di ognuna delle tre puntate del, dedicate a tre temi strettamente connessi aldel futuro. Già, perché come si declina ilin questi nuovi anni Venti? Ci sono tre sfide che è necessario affrontare per provare a descrivere il futuro professionale dei nostri figli.