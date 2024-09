Napoli-Como | via alle vendite dei biglietti dalle 12 del 24 settembre

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) La fidelity card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valida per 3 anni. Il comunicato stampa sul sito ufficiale dell’SSCper la partita, prevista il 4 ottobre18.30 Il comunicato stampa sul sito ufficiale dell’SSC: “SSCcomunica che a partire dore 12:00 di martedì 242024 saranno in vendita iper, match che si disputerà venerdì 4 Ottobreore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita deisi articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.