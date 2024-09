Napoli Caprile è pronto Meret si ferma per 15 gioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il portiere del, Alex, dovràrsi per circa 15 giorni a causa di un infortunio all’adduttore della coscia sinistra subito durante la partita contro la Juventus. Gli esami clinici hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado. Nel frattempo, il giovane Eliaa difendere la porta azzurra nelle prossime sfide.a sostituireCon l‘assenza di, sarà Elia, 23 anni, a indossare i guantoni da titolare. Il portiere veneto ha già esordito con sicurezza durante il match contro la Juventus, subentrando anel primo tempo.avrà l’opportunità di mettersi in mostra a partire dalla partita di Coppa Italia contro il Palermo, in programma giovedì al Maradona, e nelle successive gare di campionato contro Monza e Como.