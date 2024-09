Mutti | NON è ancora la VERA Juve sono sicuro che con Vlahovic e Douglas Luiz succederà QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le parole di Bortolo, ex allenatore, sulla stagione dellantus con Thiago Motta. I dettagli Bortoloha parlato in esclusiva antusNews24 dell’inizio di stagione dellantus.a secco. E’ l’attaccante giusto per il gioco di Thiago Motta? «è un grande attaccante e le aspettative su di luitante.