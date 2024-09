Musk insiste | tra due anni almeno cinque lanci di Starship verso Marte

Leggi tutta la notizia su dday

(Di lunedì 23 settembre 2024) In un post su X, che si inserisce per lo più nel contesto della campagna elettorale per le presidenziali statunitensi, Elontorna a parlare degli ambiziosi obiettivi di SpaceX per la colonizzazione di: "vogliamo che tutti possano andarci, tu, la tua famiglia o i tuoi amici".