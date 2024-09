Mulinciani sutt' ogghiu | fermi tutti ecco la ricetta originale

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Avete mai preparato in casa i ""? Da servire come contorno o da usare come condimento per panini o crostini le melanzane sott'olio sono una conserva immancabile nella dispensa di casa.Una preparazione questa della cucina meridionale che come i pomodori secchi rappresenta