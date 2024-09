MotoGP Luca Marini sta dalla parte di Martin | Il sorpasso di Bastianini non è corretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si susseguono le reazioni di piloti e addetti ai lavori a proposito deldi Eneasu Jorgeall’ultimo giro del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, quattordicesimo round stagionale del Mondiale. Il romagnolo del team factory Ducati si è preso la vittoria a Misano con una manovra al limite, infilandosi all’interno diator in curva 4 e buttandolo fuoripista. “L’ho visto una volta sola, ma la mia opinione è che non siaspingere un altro pilota fuoripista. Attenzione, io sono contento per Pecco perché così sicuramente è meglio per lui (ride, ndr). Però, agli scherzi, stiamo andando in una direzione per cui è sempre più difficile sorpassare, soprattutto su questa pista. Quindi capisco le difficoltà di Enea“, il commento di. “Senon avesse rialzato la moto, sarebbe caduto.