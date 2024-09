Mosca sapeva del blitz di Kursk E forse anche Washington

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quando, ad inizio dello scorso agosto, le truppe ucraine hanno lanciato il loro raid a sorpresa nell’oblast di, la difesa disi è fatta cogliere quasi totalmente impreparata. Le forze meccanizzate ucraine sono riuscite a penetrare in relativa profondità dentro al territorio avversario, e a fortificare le posizioni occupate, prima che le forze armate russe riuscissero a mobilitare unità sufficienti a tamponare la spinta offensiva di Kyiv. Simili tempistiche e modalità di reazione suggeriscono questa sortita oltre confine da parte ucraina fosse una totale sorpresa per lo stato maggiore russo. Eppure, sembra che non sia questo il caso.