Morti sul lavoro operaio travolto da una lastra di vetro nel cuneese

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ennesimo incidente sul, questa volta in Piemonte: la tragedia è avvenuta in una ditta di serramenti a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. Da quanto si apprende, un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo essere statoda una pesantedi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno costatato il decesso dell'uomo, recuperando il corpo.