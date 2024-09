Morte Dalla Chiesa Stefano Andreotti sulle allusioni al padre | Ormai siamo abituati

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 23 settembre 2024) «La tentazione di parlare con Ritami è venuta. Proprio sabato ho chiesto a una persona che la conosce se non fosse il caso di parlare di suoe di mio. Ma se non succede, non mi strappo i capelli»., terzo dei quattro figli dell’ex presidente del Consiglio e senatore a vita, al Corriere della Sera commenta così lealla responsabilità del