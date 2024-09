Modena calcio si ferma Pedro Mendes | c’è lesione Le condizioni degli infortunati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Tegola per mister Bisoli, che dovrà fare a meno dell’attaccanteper almeno un mese. In seguito ad un trauma da impatto, i primi esami diagnostici hanno evidenziato unaal legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro per il portoghese. Nei prossimi giorni seguiranno visite specialistiche e ulteriori accertamenti strumentali. Queste, nel dettaglio, le news dall’infermeria gialloblù in seguito al match di sabato scorso contro la Juve Stabia: Thomas Battistella ha riportato un trauma da impatto sul ginocchio sinistro con interessamento del muscolo popliteo, escluse complicazioni. Le sueverranno valutate giornalmente. Per Alessandro Di Pardo, invece, distrazione parziale del bicipite femorale della coscia destra. Le sueverranno valutate giornalmente.