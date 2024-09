Modello 730 2024 ultimi giorni | modifica e invio entro il 30 settembre

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 23 settembre 2024) La stagione del730/ha le ore contate: c’è tempo fino a lunedì 30perre, accettare e inviare il, sia precompilato sia ordinario.Dai primi dati in possesso del Fisco, oltre il 50% dei modelli già inviati, è stato trasmesso con la nuova modalità semplificata, che guida l’utente fino al click finale con un percorso più facile e parole di uso comune. Tra i 730 semplificati più di 4 su 10 sono stati accettati dai cittadini senza modifiche.Ricordiamo che quest’anno la riforma fiscale targata Meloni, ha inaugurato la stagione della Dichiarazione semplificata 730/, che pensionati e dipendenti possono utilizzare per dichiarare i propri redditi. Novità che rivede in parte la modalità didella classica dichiarazione dei reddituale.