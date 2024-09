Mo | Tajani ‘chieste garanzie per militari italiani in Libano per ora no evacuazione’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) New York, 23 set. (Adnkronos) – Sulla situazione in“il ministro Crosetto ha scritto al Segretario generale delle Nazioni Unite per averesulla sicurezza dei nostri”. Lo spiega il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio, in un punto stampa al Palazzo di Vetro di New York, a margine dei lavori dell’Unga. “Poi ci sono i problemi degli altriche vivono in. Siamo pronti alle evacuazioni di cittadini che invitiamo a lasciare il Paese se ci fosse un’emergenza, può essere un’operazione dello Stato italiano. Per itutto verrà seguito dal ministero degli Esteri e del ministero della Difesa in sintonia con le Nazioni Unite, quindi per adesso non c’è nessuna ipotesi di evacuazione dei”, mette in chiaro