Mo | Tajani ‘chieste garanzie per militari italiani in Libano per ora no evacuazione’ 2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – “Noi abbiamo oltre mille uomini lì che adesso sono in sicurezza, compatibilmente con una situazione di grande tensione – dice ancora il ministro -. Sono un’operazione di peacekeeping, non peace enforcing, quindi anche l’armamento” di cui dispongono “è un armamento da operazione di pace”. L'articolo Mo:perin, per ora no(2) CalcioWeb.