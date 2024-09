Mi ha tradito con dodici donne diverse Stefano De Martino risponde alla frecciatina di Belen Rodriguez

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 23 settembre 2024)Deha aperto il suo cuore in una lunga intervista, raccontando per la prima volta cosa ha provato dopo le frecciatine che la sua ex moglie,, gli ha lanciato lo scorso anno. Durante la sua apparizione a Domenica In, la showgirl argentina ha dichiarato di aver scoperto almenotradimenti da "“Mi hacon”,Dedi" L'articolo “Mi hacon”,Dediproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.