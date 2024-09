Meloni a New York l’agenda | premio da Musk e intervento all’Onu

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non prenderà parte all'evento sull'Ucraina organizzato da Biden nella giornata di mercoledì La voce dell'Italia sulla guerra in Ucraina, sul conflitto in Medio Oriente, sulla riforma dell'Onu, sulla lotta alla criminalità internazionale, sull'emergenza migranti e sulle tante sfide all'orizzonte, non da ultima l'intelligenza artificiale. Muove da questi temi l'che la premier Giorgiaterrà