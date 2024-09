Mattarellasport italiano eccellente a Parigi meglio di Tokio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Risalta l'stato di salute dello sport, chiara dimostrazione della qualità delle nostre squadre". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di restituzione della bandiera italiana da parte degli atleti di ritorno dai giochi olimpici e paralimpici di. Mattarella ha parlato di un "evento sportivo in buona salute e in crescita costante, da sostenere in ogni modo". L'Italia ha "fatto ancordi Tokyo" ed "era difficile", ha aggiunto.