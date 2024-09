Mamma ho perso l’Aureli! al Teatro Dim con Manuela Aureli

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di lunedì 23 settembre 2024) "ho!" è un one woman show in cui Esi diverte a mettere in scena i suoinaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventataattraverso racconti che