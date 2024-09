Maltempo Taranto di nuovo allagata

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa pioggia che in queste ore si sta abbattendo sue provincia ha nuovamente causato allagamenti in città. Come qualche giorno fa, la città è nuovamentee le strade sembrano delle vere e proprie piscine. La situazione è stata documentata dalla pagina Facebook “è lui” che ha pubblicato diverse foto e video ricevute dai residenti. Proprio a seguito degli allagamenti dei giorni scorsi, il Partito Liberale diaveva espresso la propria indignazione con una nota. L'articolodiproviene da Tarantini Time Quotidiano.