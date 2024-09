Maltempo | Schlein oggi in zone alluvionate**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (Adnkronos) – La segretaria del Partito Democratico, Elly, si è recata in visitain alcunecolpite dagli eventi alluvionali e dalle frane di giovedì scorso in Emilia-Romagna. Si legge in una nota.“ha visitato alcune famiglie e imprese alluvionate a Cotignola insieme al sindaco Federico Settembrini, al sindaco di Ravenna, presidente della Provincia e candidato alla Presidenza della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e al segretario regionale del Pd Luigi Tosiani. Si è recata poi a Casola Valsenio (dove era prevista la sua presenza per la Festa dell?Unità poi annullata nel giorno dell?alluvione), dove ha incontrato il sindaco Maurizio Nuti e la sindaca di Riolo Terme Federica Malavolti. Insieme hanno effettuato alcuni sopralluoghi sulle frane causate dalle forti piogge”. L'articoloinCalcioWeb.