L' orso ucciso in Islanda | era davvero l' unica possibilità?

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arrivato dalla Groenlandia su un iceberg, l'esemplare si era avvicinato in cerca di cibo ad una casa abitata. Secondo l'esperta del WWF si è trattato di un intervento scontato per la polizia islandese, ma forse si poteva pensare ad un'alternativa: «Un'occasione persa per offrire una lezione di umanità»