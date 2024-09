Lodi 25 chili di droga in casa | arrestato 29enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2023 - In un blitz nelladi un ventinovenne aVecchio, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato oltre 25di. Nella perquisizione i militari hanno scoperto oltre 25di hashish ma anche 89 pasticche di ecstasy, una dose di cocaina oltre a sostanza da taglio, una pressa per il confezionamento dello stupefacente in dosi, bilancini elettronici di precisione e oltre 6mila euro in contanti. Sono stati sequestrati anche un'ascia a martello multiuso, un grinder, vari telefoni cellulari e un tirapugni che si trovavano nell'abitazione dell'uomo che è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere a