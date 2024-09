Lo Spaesato con da Teo Mammucari su Rai2 | paesi puntate e quanto dura

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Da lunedì 16 settembre parte dalla Campania il nuovo programma “Lo” condotto da Teo. Il format prevede che lo stand up comedian incontri gente e sperimenti le usanze di ogni piccolo paese in cui si avventura, per poi condensarli in uno show in teatro a fine puntata.Lo? Lo show è strutturato in cinquein programma ogni lunedì dal 16 settembre al 14 ottobre in prima serata su. Prima Puntata Lo– Dove La trasmissione debutta lunedì 16 settembre con Agropoli (Salerno), comune alle porte del Parco Nazionale del Cilento. Seconda Puntata Lo– Dove Lunedì 23 settembre sarà la volta di un piccolo borgo marchigiano, Ostra, sulle colline in provincia di Ancona. Terza Puntata Lo– Dove Lunedì 30 settembre Teo tornerà nel suo Lazio e si recherà a Sonnino, in provincia di latina, celebre per il suo borgo medievale.