Lo scrittore e fondatore della scuola ha incontrato il cantautore per un dialogo su storytelling e creatività

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si sono appena conclusi i festeggiamenti per il trentesimo anniversarioHolden di Torino, uno degli istituti più prestigiosi dedicati all’arte dello. Fondata nel 1994 da Alessandro Baricco, laha segnato profondamente il panorama culturale italiano e non solo, formando una nuova generazione di narratori, scrittori e professionisticomunicazione. E, per celebrare la ricorrenza, laha potuto ascoltare il racconto di un ospite speciale.