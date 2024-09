LIVE Musetti-Kachmazov ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | giocatori in campo occhio al giovane russo ‘on fire’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin! 10:55 Quest’oggi c’è da battere un rivale inedito e molto pericoloso. Il 2002Alibeknon ha perso neanche un parziale tra qualificazioni e tabellone principale, battendo avversari di rango (Jarry, Kovacevic, Hong) e lasciando a loro le briciole. 10:50 Alla vigilia di tornei importanti,ha portato a casa minuti fondamentali sul terreno di gioco dopo un breve periodo di preparazione dopo gli US Open. 10:45 A questo punto del torneo,è ancora più favorito di quanto non lo fosse alla vigilia. Prima del torneo, veniva dato come uno dei papabili ad alzare il trofeo, adesso non sembra avere rivali concreti. Sicuramente gestire questa pressione non è facile, ma è un’ottima occasione di mettere il primo sigillo delper l’azzurro.