Liguria | Schlein ‘vincere per costruire l’alternativa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set (Adnkronos) – “Vincere inperl’alterantiva per questa regione, se ne sente il bisogno”. Lo ha detto Elly, in piazza a Genova per le regionali. L'articoloperCalcioWeb.