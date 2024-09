L’ho strangolata | la confessione in diretta tv del figlio di Loretta Levrini uccisa a Spezzano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ha confessato l’omicidio della madre intelevisiva. Lorenzo Carbone, 50 anni, è stato intercettato sotto casa adi Fiorano (Modena) dal giornalista di Pomeriggio 5 Fabio Giuffrida. Rispondendo alle domande, l’uomo ha risposto in lacrime, ammettendo di aver strangolato la madre. “Non ce la facevo più, non riuscivo a gestirla. Non so perchéfatto”, ha detto l’uomo. Il giornalista ha chiamato i carabinieri e Carbone è stato arrestato. Era ricercato da domenica pomeriggio, quando, la madre 80enne dell’uomo, è stata trovata cadavere. “Ogni tanto mi faceva un po’ arrabbiare – ha detto ancora – perché ripeteva sempre le cose”. Carbone, a ventiquattr’ore di distanza dal ritrovamento dell’anziana madre, è tornato in piazzale delle Rose, dove abitava insieme alla donna.