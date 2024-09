L’E-Team dell’Università di Pisa si qualifica a Varano de’ Melegari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con l’appuntamento ade’all’autodromo Riccardo Paletti, si è conclusa la stagione 2023/2024 della Formula Student. Dopo i grandi risultati avuti in Germania, dove l’E-Squadra Corse è stato l’unicoitaliano arsi con una ventesima posizione nella prova endurance, l’equipaggiodiha replicato le buone prestazioni in casa, finendo quest’anno in bellezza. Per quanto riguarda le prove statiche, il design (la divisione della macchina in vari settori e la spiegazione di tutte le scelte progettuali, mostrando le singole parti, ndr) ha regalato qualche soddisfazione in più rispetto alle competizioni precedenti: un miglioramento che si è potuto notare considerando i numerosi commenti positivi dei giudici.