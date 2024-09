Le Relazioni Difettose – Amori a distanza perfetti per alimentare il desiderio E poi?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cara Ester, non so bene come scriverla questa lettera. 3 anni fa ho conosciuto il mio attuale ragazzo, la nostra è sempre stata una relazione a. Ci siamo sentiti tutti i giorni e visti appena entrambi potevamo, mi sono spostata più io nei primi 2 anni, avevamo una città in comune e lì ci trovavamo circa 2 volte al mese nei weekend.