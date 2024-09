L’autostrada Milano-Varese taglia il traguardo dei cento anni

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 23 settembre 2024)(ITALPRESS) – Il 21 settembre 1924 rappresenta una data storica per il Paese: diventa di uso comune la parola “autostrada”, con il taglio del nastro della A8, oggi gestita dal Gruppo Autostrade per l’Italia, e allora fortemente voluta dall’ingegnere, imprenditore e costruttore milanese Pietro Puricelli. Una cerimonia nell’area di servizio Villoresi Ovest ha aperto le celebrazioni per festeggiare le 100 candeline di quella che oggi, grazie a un progetto di potenziamento del Gruppo Aspi, è la prima autostrada a 5 corsie del Paese. L’A8 rappresenta un asset strategico della rete e uno dei principali collegamenti autostradali lombardi verso il Nord, con una media di 120.000 veicoli al giorno che possono raggiungere punte di 150.000. f12/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo