L’ARBITRO Rapuano dirige con personalità

(Di lunedì 23 settembre 2024) ARBITRO7,5: direzione di gara ottima, tiene gli animi calmi in un derby infuocato, con ammonizioni ripartite in modo appropriato e una presenza, anche fisica, nel cuore delle azioni, perfetta. Mai in difficoltà, è puntuale nell’indicare il dischetto del rigore quando Zanon stende Bandinelli, bravissimo quando non concede il penalty reclamato da Soleri per una spallata dell’avversario. In un derby così sentito, uscire dal campo senza recriminazioni dei contendenti conferma la sua ottima direzione di gara.