La storia di Gloria figlia di genitori sordi | A loro devo il dono di avermi insegnato due lingue

(Di lunedì 23 settembre 2024)Antognozzi è stata una CODA, bimbadi, ed oggi é un'interprete della lingua dei segni. In occasione del 23 settembre, giornata internazionale della LIS ci ha spiegato cosa significa crescere in una famiglia dove per parlare espressioni facciali e movimenti delle mani sono necessari.