La Seconda a tutto gas Subito grappoli di gol

(Di lunedì 23 settembre 2024) In questo ultimo weekend anche le squadre dicategoria sono scese in campo per la prima giornata del campionato 2024-25. Un torneo che annovera compagini blasonate e con diversi giocatori esperti provenienti dalle categorie superiori. Partendo dal Girone A quello delle pesaresi (dell’entroterra), si sono registrate 7 vittorie su 8 gare, di rilievo il successo esterno (0-2) di ieri pomeriggio dell’O. Macerata Feltria sul campo del Carpegna, in gol Aluigi e Salterelli. Successo importante anche quello della Vadese di sabato a Frontone grazie alla doppietta di Bravi. Vittoriosa anche la matricola Pole. Nel Girone B (le pesaresi della costa) ci sono state 5 vittorie e 3 pareggi. Il Cuccurano di mister Ordonselli hadetto la sua andando a vincere a Piandirose (2-4). Risultato a occhiali tra lo Ies Santa Veneranda e il Della Rovere.