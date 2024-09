La rinascita di Gerardina Trovato dopo il buio | Paralizzata per 8 mesi per una cura sbagliata

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il nome dipotrebbe essere sconosciuto ai ragazzi della Gen Z, ma in realtà la cantautrice siciliana è tornata alla ribalta,anni difficili, passati nel silenzio, anche grazie a un video pubblicato sul social più usato dai giovanissimi, TikTok, diventato ben presto virale. In quella clip la musicista catanese ha rivolto un appello alla gente,”Non mi abbandonate, siete la mia forza”; una richiesta di supporto e di aiutoaver trascorso anni difficili, con gravi problemi di salute e nell’oblio del grande pubblico che,averla apprezzata a Sanremo nei primi anni ’90 con brani come Ma non ho più la mia città o Gechi e vampiri, sembrava averla dimenticata.