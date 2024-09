La grande ammucchiata dello scudetto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un anno fa di questi tempi alcune cose erano già chiare: l'Inter era prima solitaria, punteggio pieno, e già in fuga rispetto alla concorrenza. Alle sue spalle c'era il Milan di Pioli e poi la Juventus con in mezzo il Lecce protagonista di una partenza sorprendente un po' come l'Udinese di oggi. Davanti in ordine sparso anche Atalanta e Fiorentina. Non una sentenza definitiva, ma la storia del campionato spiegò poi come quelle gerarchie non erano basate sul caso ma si presentavano come preannuncio di cosa sarebbe accaduto nel corso dell'inverno. Oggi il cielo è pieno di nuvole. Il derby del riscatto di Fonseca ha ridato le carte quasi azzerando i primi 360 minuti della stagione perché le big indiziate alla corsa per losono tutte lì, separate al massimo da un paio di punti.