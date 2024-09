La caccia alle zucche e non solo a due passi da Milano

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dal 1 al 30 ottobre, ogni weekend, i Mirtilli di San Vito riaprono le porte per far scoprire a tutti il campo di.Le attivitàPer tutti i piccoli visitatori sono peviste numerose proposte attività come ladelleo la lettura di un libro a tema.I bambini, inoltre