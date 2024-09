Kate a messa in Scozia Prima apparizione dopo la fine della chemio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La principessaè apparsa in pubblico per lavolta da quando ha annunciato ai sudditi britannici di aver completato laterapia per combattere un tumore. La 42enne futura regina consorte britannica ha partecipato ieri mattina alla funzione domenicale nella chiesa di Crathie Kirk a Balmoral, insieme con il principe William, re Carlo e la regina consorte Camilla. A riferirlo è stato il tabloid inglese ’Daily Mail’.è stata immortalata in automobile accanto al consorte William, che era al posto di guida. All’iniziosettimana la principessa di Galles era tornata al lavoro, presiedendo un incontro nell’ambitosua iniziativa per lainfanzia. Lo scorso 9 settembre, in un video, aveva annunciato il completamento di un ciclo diterapia durato mesi in seguito alla diagnosi di cancro resa nota nel marzo scorso.