Justin Timberlake alI’I-Days Milano 2025 | dove comprare i biglietti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Un'altra grande stella del pop mondiale si aggiunge ai nomi che faranno risuonare l'estate disul palco degli I-: sarà infattia infiammare il palco dell'Ippodromo Snai San Siro lunedì 2 giugno, per l'unica data in Italia del suo tour del. Iper lo show saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle 10 di mercoledì 25 settembre e in vendita generale dalle 10 di giovedì 26 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Il live agli I-sarà l'occasione per i fan di assistere ad uno show senza eguali grazie al talento unico diche negli anni si è distinto per le sue doti di cantautore, performer, intrattenitore, attore e produttore discografico.