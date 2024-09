Israele pioggia di bombe sul Libano Netanyahu | Anticipiamo la minaccia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) «Per coloro che non l'hanno ancora capito, voglio chiarire la politica di: non aspettiamo una, la. Ovunque, in ogni teatro, in qualsiasi momento». Il premier israeliano Benjaminlo ha detto mentre i caccia dello Stato ebraico martellano ilmeridionale e la valle della Beqaa. L'Idf sta operando per «cambiare l'equilibrio di potere nel nord», distruggendo «migliaia di missili e razzi puntati contro città e cittadini israeliani». Sarebbero stati colpiti circa 300 obiettivi. Intanto sale a 182 morti e più di 700 feriti il bilancio delle vittime degli intensi bombardamenti israeliani nel sud del. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese. Il bilancio precedente era di 100 morti e più di 400 feriti. Video dei raid sono stati diffusi sulle reti sociali e verificati da testate locali.