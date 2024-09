Inter le CRITICHE di Bergomi | Ecco cosa NON HA funzionato nel DERBY contro il Milan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Giuseppe, ex difensore dell’, ha parlato delperso dai nerazzurri per 2-1ilArrivano leper l’dopo ungiocato male e perso per 2-1il, capace di vincere con il gol di Gabbia dopo sei sconfitte di fila.le parole di Giuseppeal Club di Sky Sport. LE