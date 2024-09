Incidente a Riva presso Chieri | auto esce di strada e centra quattro veicoli parcheggiati

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un paurosoè avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre 2024, sulla provinciale 120 (denominata in quel tratto via Buttigliera) a, all'altezza del bivio per cascina Argentina. Un'Mini Cooper, che procedeva in direzione del centro del paese provenendo