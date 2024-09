In versione baggy flare o straight Tutti i modelli di denim che non possono mancare in un guardaroba plus-size Per tutte le occasioni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Avere stile non significa possedere unsconfinato o composto esclusivamente da capi da sfilata. Vestirsi bene spesso vuol dire conoscere a fondo la propria fisicità ed esaltarla al meglio. Come nel caso dei jeans curvy donna. Look curvy in ufficio: 5 da copiare in primavera/estate X La ricerca delperfetto rimane, ancora oggi, uno degli ostacoli più ardui per le fashioniste