Il Vino Ce cambia location | causa maltempo si trasferisce a Palazzo Paternò in via San Carlo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Caserta. “IlCe”e siin via San. Originariamente era prevista ladi Villa Maria Carolina, magli organizzatori hanno ritenuto opportuno spostarla. IlCe è il b2b wine tasting che si avvicina alla sua prima edizione in programma oggi dalle 16 alle 20:30 ain via Sana Caserta, dove sono attese per la prima volta in Terra di Lavoro 27 eccellenze delitaliano: da Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Campania. Tra gli stand, anche quello del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop per l’assaggio dei suoi prodotti d’eccellenza, mentre il servizio per le degustazioni delè affidato ai sommelier di Ais Campania.